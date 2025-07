Navnene bak tallene (NBT) “Navnene bak tallene” har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

På Instagram ser vi at Johan H. Andresen jr. har tatt med seg fiskesakene og reist til Seychellene. Og at en tur i strandkanten på atollen Astove resulterte i en “decent GT”.

Nei, det er ikke snakk om en Gin Tonic, det handler naturligvis om en Gigant Trevally. En sterk og aggressiv fisk som foretrekker varmere farvann, og som er kjent for sin intense kamp og kraftige hugg, ifølge Wikipedia. Skikkelig gøy å få på kroken, med andre ord.

Men Andresen dro ikke på fisketur alene. Med var også kompisen, tegneserieskaper Børge Lund. På Andresens Instagram-feed ser man at Lund har tegnet sin venn i full fiskemundur. Tough going at Astove, lyder kommentaren.

Skjermbilde: Instagram/Johan H. Andresen

Det er ikke første gang Lund har falt for fristelsen til å tegne Ferd-eieren.

Norges sjette rikeste mann figurerer nemlig i flere utgaver av Lunds mest kjente tegneserie, stripen "Lunch", som tuller med ulike sider ved arbeidslivet. Der forekommer karakteren “Anders H. Johansen jr”, en satirisk versjon av Ferd-eieren. En litt bråkjekk rådgiver og finanstype med vittige kommentarer. For eksempel kommer figuren til seriens fiktive firma på jobbintervju til stillingen som finansdirektør, og i løpet av kort tid svindler han seriens hovedpersonen Kjell, slik at han blir sittende igjen blakk, i bare trusa.

Helt knust kan ikke Andresen være over over å bli karikert, heller snarere beæret, for han har brukt initialene “AHJ” som pseudonym når han siden 2020 har levert manus til tegneserien “Fritt”. Den har blitt publisert i tegneseriebladet Rutetid, og dessuten gjestet flere norske aviser. Først da den politiske serien skulle utgis i bokform i april, sto industrimannen frem som manusforfatter.

Milliardæren ligger nok fortsatt et godt stykke bak kompisen Lund når det kommer til tegneserier, men fluefiskeentusiasten Andresen er visstnok hakket kvassere når det gjelder å dra inn de største ruggene. Det beviste han også i Det indiske hav.