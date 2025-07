Reitan storspilte – Hovland raste på listen

Kristoffer Reitan lå ett slag over par etter første runde, leverte med en runde på fem slag under par fredag. Han er dermed fire slag under par etter to runder og er sikret videre spill, melder NTB.

For Viktor Hovland lå fire slag under par etter torsdagens runde, men med dobbeltbogey på første hull startet han verst mulig. På neste ble det mer trøbbel – og bogey. Han hadde en god mulighet for eagle på hull 16, men ballen sneiet kanten, og han måtte nøye seg med birdie.

Resten av runden ble det én birdie og to bogeyer, og han gikk på to slag over par. Hovland er med det to slag under par totalt, men vil trolig også få spille lørdagens runde, skriver NTB.