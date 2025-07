Vil slå rekord for 80-åringer

Navnene bak tallene (NBT) “Navnene bak tallene” har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

I slutten av april besøkte Rod Stewart hovedstaden – for andre gang på ett år – med sin “One Last Time”-turné foran et utsolgt Oslo Spektrum. Han leverte klassikere, vrikket på rumpa og holdt et herlig show gjennom to timer. Bare av og til måtte bandet og korsangerne tre støttende til for sin 80 år gamle frontmann.

Selv om briten er tatt inn i Rock and Roll Hall of Fame, har vunnet Grammy, solgt 120 millioner av album og endog blitt slått til ridder, setter han seg nye mål. Nå skal han sette ny verdensrekord på 100 meter i sin aldersklasse.

For å holde det gående med turnevirksomhet, er Sir Rod underlagt et intenst treningsregime. Og nå ønsker han å knipe sekunder på sin bestetid på 100 meter’n. Med bedre startteknikk er han nede i 19 sekunder på den klassiske distansen. (Til sammenlikning er Usain Bolts verdensrekord på 9,58 sekunder).

– Jeg skal prøve å komme ned på 17 sekunder, hvilket jeg tror er verdensrekord for en 80-åring, uttalte stjernen til magasinet til AARP, tidligere kjent som American Association of Retired Persons.

Rod Stewarts formue ble i 2021 anslått til 215 millioner pund på rikelisten til Sunday Times. Hvis rockeren, som hadde sin storhetstid på 1970-tallet, skulle ønske å legge ytterligere noen pund til formuen, uten å anstrenge seg altfor mye, foreslår vi følgende stunt: Kopier superduellen på 100 meter i Zürich i fjor mellom den svenske stavhopperen Armand Duplantis og vår egen ener på 400 meter hekk, Karsten Warholm. Svensken vant med et tiendedel. Og deres felles sponsorer belønnet sikkert de to stjernene rundhåndet.

Hvem skulle i så fall Stewart utfordre?

Jo, selvfølgelig en jevnaldrende kvinnebedårer: Mick Jagger (81)!