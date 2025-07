Micha Kaufman, administrerende direktør for frilansmarkedsplassen Fiverr, sendte ut et notat til sine 1.200 ansatte der han utvetydig uttalte: "AI kommer for jobbene deres. Og den kommer for min jobb også".

Han beskrev det som en "vekker". Ifølge magasinet Forbes er Kaufmans syn at AI vil forbedre alles evner, der enkle oppgaver blir selvsagte, harde oppgaver blir enkle, og umulige oppgaver bare blir vanskelige. Fordi AI-verktøy er gratis å bruke, har ingen en fordel, og de som ikke tilpasser seg, vil være "dømt".

Særlig yngre og mindre erfarne utviklere rammes først, med nedgang i antall entry-level stillinger etter lanseringen av verktøy som ChatGPT. Ifølge eksperter går markedet fra masseansettelser til presisjonsansettelser, der kun de mest eksepsjonelle har et fortrinn – "superstjerne-arbeiderne" står sterkest.

AI kan fjerne halvparten av alle entry-level kontorjobber og øke arbeidsledigheten til 20 prosent på fem år. Anthropic-sjefen

Flere toppsjefer i store teknologiselskaper har vært åpne om at AI vil redusere antallet arbeidsplasser drastisk de neste årene. Eksempler inkluderer:

·Anthropic-sjef: AI kan fjerne halvparten av alle entry-level kontorjobber og øke arbeidsledigheten til 20 prosent på fem år.

·Amazon-sjefen: Forventer at AI vil redusere behovet for mange nåværende stillinger, og kun skape nye typer jobber.

·Shopify-sjefen: Nye ansettelser kun for roller som ikke kan automatiseres av AI.

Mer kynisk tone

Konkret har selskaper som IBM, Duolingo, Klarna og Microsoft kuttet tusenvis av stillinger, ofte med AI og automatisering som direkte eller indirekte årsak. For eksempel har IBM erstattet hundrevis av HR-ansatte med AI, Klarna har redusert arbeidsstyrken med 40 prosent, og Microsoft har automatisert store deler av kundeservice og kodeproduksjon.

Likevel er det ofte vanskelig å skille mellom jobbkutt på grunn av AI og andre økonomiske årsaker, og enkelte rapporter antyder at AI brukes som en "syndebukk" for bredere nedbemanningstrender.

Etter år med diskusjoner om kunstig intelligens (AI) som et verktøy som ville "forbedre, ikke erstatte" arbeidstakere, ser vi nå en tydeligere og mer kynisk tone fra toppsjefer i teknologibransjen.

Frykten for jobbtap er ikke lenger bare en hypotetisk bekymring; den er blitt en del av den daglige samtalen og strategiske beslutningene i bedrifter verden over. Dette har allerede ført til konkrete konsekvenser i form av oppsigelser og betydelige endringer i virksomheters bemanningsstrategier.