Ny rektor ved NHH

Fredag 1. august overtok Helge Thorbjørnsen offisielt rektorkontoret på NHH etter Øystein Thøgersen, som gir seg etter åtte år i stolen, fremgår det av en pressemelding fra handelshøyskolen fredag.

– NHH får en briljant ny rektor. Å overlate stafettpinnen til en som kjenner NHH i stort og smått, kjennes betryggende, sa Thøgersen under nøkkeloverleveringen fredag 1. august. Samtidig fikk etterfølger Thorbjørnsen for første gang føle vekten av rektorkjedet.

– Øystein Thøgersen har gjort en aldeles strålende jobb som rektor for NHH, så jeg har store sko å fylle, sier Thorbjørnsen, som selv har lang fartstid ved NHH. Han kommer fra professorstilling ved Institutt for strategi og ledelse, og har blant annet forsket på innovasjon, teknologi, merkevarebygging, samt livskvalitet og lykke.

Med seg i rektoratet får Helge Thorbjørnsen tre nye prorektorer:

Katrine V. Løken (42) blir ny prorektor for forskning. Steffen Juranek (43) blir prorektor for utdanning. Ny prorektor for fagressurser blir Kurt Richard Brekke (56).

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sammen med et stjerneteam av nye prorektorer, sier Thorbjørnsen.

Nylig ble høstens opptak og poenggrenser til høyere utdanning offentliggjort. Nok en gang viste NHHs studier seg som blant de mest ettertraktede blant høytpresterende studenter. Det nye programmet Bachelor in Business, Economics and Data Science (BEDS) er på topp 5-listen over studier i Norge som det er vanskeligst å komme inn på.