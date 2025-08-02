DUO MED MYE ERFARING: Olav Haraldseid og Ann Elin Moen har erfaringer fra ulike arenaer og er tydelige på hvilke grep som gir ledere en langt mer effektiv og verdiskapende hverdag. Foto: Iván KvermeLukkI snitt bruker en leder 33 timer i uken på (ineffektive) møterNorske ledere bruker i snitt 33 timer på møter i uken. Da er det ikke rart at du er bakpå allerede før arbeidsdagen starter. Det finnes derimot noen gode råd.KarriereOppdatert 2. aug.Publisert 2. aug.Lesetid: 8 minutterVis artiklerHilde OreldSend epostJournalistDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter