HAR LØSNET: Etter en pause på åtte måneder har Kristoffer Reitans golfkarriere skutt fart. Foto: Thomas Bjørnflaten

Reitan-arvingen: – Det var brutalt

Kristoffer Reitan valgte golf fremfor butikk, og har tatt store steg mot verdenseliten. – Jeg ser jo hva generasjonene bak har fått til. Listen er lagt. Med golfen vil jeg bevise at jeg kan få til noe på egen hånd.

Karriere
Profil
Publisert 2. aug.
Lesetid: 11 minutter

Erlend Kjernli
Journalist