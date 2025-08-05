Verdens 100 mektigste i business: Nicolai Tangen rykker opp 5 plasser

Fortune, som kanskje er mest kjent for rangeringen av de største selskapene i USA – Fortune 500 – har nå rangert verdens 100 mektigeste i business 2025. Det er andre året magasinet kårer de 100 mektigste personen i business, og i årets utgave avanserer oljefondsjef Nicolai Tangen fem plasser, fra 68. plass til 63. plass.

Elon Musk ned fra pallen

Mektigst av alle er NVIDIA-sjefen, Jensen Huang, som har rykket opp fra andre plass i fjor.

Les også Investorenes favorittaksjer – Investoraktiviteten fortsatte å øke i juli, sier investeringsøkonom Camilla Vik i DNB.

På andre plass finner vi Microsoft-sjefen Sataya Nadella, som også rykker opp én plass. På tredje plass finner vi Facebook-gründeren Mark Zuckerberg, som gjør et lite hopp fra syvende plass i fjor.

Elon Musk har falt fra første plass til fjerde plass, mens den kinesiske rivalen og BYD-sjefen Wang Chuanfu følger på plassen bak. Han rykker opp fra en 19. plass i 2024.

Les også Nok en elendig måned for Tesla Mens salget stuper videre for Tesla, opplever erkerivalen fra Kina ekstrem økning.

Apple-sjef Tim Cook har for øvrig falt fra 6. plass til 15. plass, mens Amazon-gründer Jeff Bezos er ned fra 11 til 18. plass og Berkshire Hathaways Warren Buffett faller fra fjerde plass til 27. plass.

Tre kvinner

Mektigste kvinne er GM-sjefen Mary Barra på tiende plass, ned én plass fra i fjor. På plassene bak kommer to kvinner til; Accenture-sjefen Julie Sweet og Citigroup-sjefen Jane Fraser.