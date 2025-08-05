Verdens 100 mektigste i business: Nicolai Tangen rykker opp 5 plasser

Fortune, som kanskje er mest kjent for rangeringen av de største selskapene i USA – Fortune 500 – har nå rangert verdens 100 mektigeste i business 2025. Det er andre året magasinet kårer de 100 mektigste personen i business, og i årets utgave avanserer oljefondsjef Nicolai Tangen fem plasser, fra 68. plass til 63. plass.
Elon Musk ned fra pallen
Mektigst av alle er NVIDIA-sjefen, Jensen Huang, som har rykket opp fra andre plass i fjor.
På andre plass finner vi Microsoft-sjefen Sataya Nadella, som også rykker opp én plass. På tredje plass finner vi Facebook-gründeren Mark Zuckerberg, som gjør et lite hopp fra syvende plass i fjor.
Elon Musk har falt fra første plass til fjerde plass, mens den kinesiske rivalen og BYD-sjefen Wang Chuanfu følger på plassen bak. Han rykker opp fra en 19. plass i 2024.
Apple-sjef Tim Cook har for øvrig falt fra 6. plass til 15. plass, mens Amazon-gründer Jeff Bezos er ned fra 11 til 18. plass og Berkshire Hathaways Warren Buffett faller fra fjerde plass til 27. plass.
Tre kvinner
Mektigste kvinne er GM-sjefen Mary Barra på tiende plass, ned én plass fra i fjor. På plassene bak kommer to kvinner til; Accenture-sjefen Julie Sweet og Citigroup-sjefen Jane Fraser.
Verdens 10 mektigste i business 2025
1. Jensen Huang, NVIDIA
2. Satya Nadelle, Microsoft
3. Mark Zuckerberg, Facebook
4. Elon Musk, Tesla
5. Wang Chuanfu, BYD
6. Sundar Pichai, Alphabet
7. Ren Zhengfei, Huawei
8. Sam Altman, OpenAI
9. Jamie Dimon, JPMorgan Chase
10. Mary Barra. GM