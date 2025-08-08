Finansmann sparket etter spøk – krever millioner

Mathew Humphrey, tidligere mellomleder i Barclays i London, har saksøkt storbanken for urettmessig oppsigelse etter at han mistet jobben. Ifølge Bloomberg ble han avskjediget for påstått tjenesteforsømmelse etter at banken mente han forsøkte å skjule en mulig feil i klienthonorarer. Det viser dokumenter lagt frem i retten.

«A can of worms»

Det ble også vist til at Humprey ba en juniorkollega om ikke å rapportere feilen, ettersom det kunne føre til problemer – «open a can of worms». Bankens interne granskning konkluderte senere med at det ikke forelå noen feil i honoraret, ifølge Bloomberg.

Humphrey mener saken har blitt blåst opp etter at hans kollega rapporterte kommentaren videre.

– Jeg feilvurderte situasjonen og angrer på spøken, men det jeg blir anklaget for har blitt dratt mye lenger enn en tilfeldig kommentar, sier Humphrey, ifølge Bloomberg.

Krever millionbeløp

Nå krever han 116.000 pund, eller nærmere 1,6 millioner kroner, i tapt lønn og kompensasjon.

– Det er ikke selve bruddet, men uærligheten som er problemet. Det var ikke en spøk, men en instruks om å ikke eskalere saken, ifølge Caitlin Page, advokat for Barclays.

Ifølge bankens forklaring ble den mulige honorarfeilen først rapportert i januar 2024 av Humphreys underordnede. Humphrey skal da ha sendt en melding om at han var «halvveis fristet til bare å korrigere dette kvartalet og gå videre», ifølge rettsdokumentene.