Den 8. juli nominerte Israels statsminister Benjamin Netanyahu den amerikanske presidenten til Nobels fredspris, som takk for innsatsen mot Iran.

– Han skaper fred mens vi snakker, i flere land og regioner, sa Netanyahu.

Den gang viste predikasjonsmarkedet Polymarket at Trump hadde rundt 7 prosent sannsynlighet for å vinne. De siste ukene har oddsen derimot steget til 12 prosent.

Med det er Trump nå andre favoritt til å stikke av med prisen, bak den russiske enken Julija Navalnaja som har hele 21 prosent sannsynlighet.

– Jeg fortjener den, men de vil aldri gi den til meg, sa Trump tilbake i februar.

Polymarket er et predikasjonsmarked der brukere satser penger på ulike nyhetshendelser. Nettstedet har flere ganger vist seg å treffe godt på utfallet av store politiske og økonomiske hendelser.

Totalt er det omsatt for over 2,7 millioner norske kroner på veddemålet.

Bred støtte

Trump får ikke bare støtte fra Netanyahu. Kambodsjas visestatsminister Sun Chanthol har også bekreftet at landet ønsker å nominere USAs president. Dette skjedde etter at Kambodsja inngikk en våpenhvile med nabolandet Thailand.

– Jeg er dypt takknemlig for president Trumps avgjørende mekling, sa statsministeren kort tid etter.

Avgjørende faktor?

De siste ukene har Trump økt presset mot Vladimir Putin for å få til en fredsavtale i Ukraina. Han har blant annet truet med tollsatser på opp mot 100 prosent mot Russland, samt «sekundære tollsatser» for land som kjøper russisk energi.

India, som nylig fikk økt toll fra 25 til 50 prosent, står blant annet på listen.

Det er ventet at Trump møter Putin den kommende uken for å diskutere våpenhvile. Lykkes han, kan oddsen på Polymarket stige betydelig over dagens 12 prosent.

Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres 10. oktober 2025 av Den Norske Nobelkomité i Oslo.

Sist en amerikansk president vant Nobels fredspris var Barack Obama, da han vant i 2009, et knapt år inn i sin første presidentperiode.