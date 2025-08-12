114.000 unge under 30 år er verken i jobb eller under utdanning, viste tall som Nav la fram fredag.

Regjeringen håper det nye ungdomsløftet vil bidra til å få flere ut av utenforskapet. Målet er at 30.000 flere under 30 år skal være i jobb innen 2030.

Intensjonsavtalen ble undertegnet tirsdag. Med på laget har regjeringen fått partene i arbeidslivet, en rekke brukerorganisasjoner og store virksomheter som de tre store aktørene dagligvarebransjen (Norgesgruppen, Reitan og Coop), hotellkjeden Strawberry, Ikea og ISS Norge, som blant annet driver med renhold og kantinedrift.

Dette er gullrekka og noen av de største arbeidsgiverne i Norge, oppsummerte arbeidsminister Tone Brenna (Ap) da hun la fram den nye avtalen tirsdag.

Støre: Vi samle kreftene

Gjennom avtalen forplikter partene seg til å jobbe sammen om å gi flere unge en mulighet for å få en jobb, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Med denne avtalen samler vi kreftene, slik at vi kan gjøre mer for dem som i dag står utenfor arbeidslivet, samtidig som næringslivet og offentlige virksomheter får bedre tilgang på arbeidskraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Arbeidsminister Brenna vil gjerne ha flere virksomheter med og sender ut en åpen invitasjon til flere for å koble seg på.

– Mange arbeidsgivere er gode på inkludering og ser mulighetene i den enkelte, i stedet for å lete etter perfekte CV-er. Men vi trenger flere med på laget for å få enda flere unge inn i arbeid, sier hun.

Regjeringen har også lansert et nytt rekrutteringsprogram for å få flere unge inn i helse- og omsorgssektoren. Også dette programmet er en del av ungdomsløftet.

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen sette av 125 millioner kroner til rekruttering til helse og omsorg, samt 15 millioner kroner for å forsterke støtten for arbeidsgivere som deltar i ordningen.

Tiltakspakke

På Navs nettside er det samlet en oversikt over ulike tiltak og ordninger som Nav tilbyr spesielt rettet mot unge. Målet er å gjøre det lettere for unge og arbeidsgivere å finne fram til støtteordningene.

Ungdomsløftet er en pakke av tiltak. Blant annet disse:

* forsøk med ungdomsprogram

* forslag om forsøk med skattefradrag

* forsøk med fireårig lønnstilskudd (starter sommeren 2026)

* mer fleksibelt opplæringstiltak som åpner for forberedende opplæring for voksne og lengre varighet for personer med nedsatt arbeidsevne som tar studiespesialisering før høyere utdanning

* mulighet for opplæringstiltak for 16–19 åringer som har behov for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

* nytt rekrutteringsprogram i omsorgssektoren

* bedre lavterskeltilbud og mer tilpassede tjenester for unge med sammensatte behov