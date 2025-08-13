Article lead
Næringslivets mektigste: Benedicte Schilbred Fasmer kan få bruk for all sin know-how i rollen som konsernsjef i Telenor. Selskapet rigger seg for konsolidering. Foto: Ida Bjørvik/Hest Agentur. Fotoassistent: Embla Ryan

Mektigste i norsk næringsliv: – Trodde først de ringte feil

Den mektigste kvinnen i norsk næringsliv mener makt er et “nødvendig verktøy” for toppledere. Hun får følge av tre nykommere på årets liste.

Oppdatert 14. aug.Publisert 13. aug.
Tilja Fyksen
Anders Park Framstad