Massiv flukt av unge til Sveits: – Høy lønn og lav skatt. Det er en no-brainer!

Det er ikke bare milliardærene som flykter. Også en bølge av unge nordmenn, uten formue, søker nå lykken i Sveits. – Tallene er dramatiske! sier investor Jens Rugseth.

Oppdatert 28. aug. 16:04Publisert 28. aug. 10:20
Jan Christian Grandre
Tonje K. Tellefsen
Martin Stray Schmidt
