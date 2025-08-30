Article lead
VANVITTIG TEMPO: Gründer William Lindholm trenger ikke mange sekunder på å overbevise norsk næringsliv om at Jubelbud er en god idé. Foto: Iván Kverme

Investorer i kø: William (19) med ellevill vekst

William Lindholm startet Jubelbud midt i fellesferien. På 14 dager hadde han betalende kunder, og nå står både advokater, meglere og investorer i kø for å få være med på kakeeventyret.

30. aug.
