GODT-VONDT: – Selv om jeg sier noe du ikke vil høre, er intensjonen bak at jeg vil deg godt. Friksjon tar oss til et bedre sted, sier mentaltrener og pensjonert jagerflypilot Bjørn Mannsverk i NBIM. Foto: Iván Kverme

Fra jagerpilot til Nicolai Tangens mentale våpen

Den tidligere jagerflypiloten Bjørn Mannsverk lever etter prinsippet om at ubehag er nøkkelen til utvikling. Som mentaltrener løfter han både verdens største fond og Norges største fotballeventyr.

Profil
Oppdatert 09:59Publisert 30. aug. 14:07
Hilde Oreld
Journalist
