GODT-VONDT: – Selv om jeg sier noe du ikke vil høre, er intensjonen bak at jeg vil deg godt. Friksjon tar oss til et bedre sted, sier mentaltrener og pensjonert jagerflypilot Bjørn Mannsverk i NBIM. Foto: Iván KvermeLukkFra jagerpilot til Nicolai Tangens mentale våpenDen tidligere jagerflypiloten Bjørn Mannsverk lever etter prinsippet om at ubehag er nøkkelen til utvikling. Som mentaltrener løfter han både verdens største fond og Norges største fotballeventyr.KarriereProfilOppdatert 09:59Publisert 30. aug. 14:07Lesetid: 9 minutterVis artiklerHilde OreldSend epostJournalistDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter