Flere må få sjansen i arbeidslivet

Bemanningsbransjen har verktøyene, erfaringen og viljen til å koble mennesker med muligheter. Likevel velger regjeringen å stramme inn, heller enn å samarbeide. Å ignorere bemanningsbransjen er å overse en viktig vei inn i arbeidslivet for mange.

ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at syv av ti arbeidstagere ikke finner arbeidskraften de trenger. Denne ekstreme mangelen på arbeidskraft er ikke bra for vår langsiktige konkurransekraft og er dermed også en trussel for de ansatte som har jobb.

Arbeidsledigheten i Norge er lav. Samtidig står nærmere 700.000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Mange av dem har en restarbeidsevne virksomheter ikke klarer å benytte. Apparatet for å få dem ut i jobb fungerer ikke godt nok, og det er for vanskelig å ansette folk på deltid. I tillegg sliter mange nyutdannede med å finne relevante jobber. 114.000 av de 700.000 som står utenfor arbeidslivet er i alderen 20–29 år.

Vi har altså et arbeidsmarked som skriker etter arbeidskraft, men der hverken unge eller mennesker med restarbeidsevne får muligheten til å bidra.

Regjeringen, med arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) i spissen, gjør en stor feil når de ikke bruker alle verktøyene i verktøykassen, og ikke ser private aktører fra bemanningsbransjen som en del av løsningen på det som dei sin egen perspektivmelding omtaler som «en av de største utfordringene Norge står overfor frem mot 2060».

ManpowerGroup har hjulpet mange hundre tusen mennesker ut i jobb, og for veldig mange av dem har dette vært inngangsbilletten til en 100 prosent fast jobb, akkurat slik Brenna ønsker.

En av dem fikk hjelp av min kollega Nina Bratberg. Kandidaten var en racer med tall og regnskap, men hun turte knapt å åpne munnen i et jobbintervju. Hun var så beskjeden at hun falt gjennom når hun møtte potensielle arbeidsgivere. Nina tok henne i hånda, leide henne inn til vår oppdragsgiver og sa: «Prøv hun her – jeg lover deg at du ikke blir skuffet». I løpet av kort tid hadde hun fast jobb.

Dette er rollen private bemanningsbyråer tar. Vi ser mennesker. Vi kjenner kompetansen deres. Og vi er frustrert fordi vi kunne gjort mer – mye mer - hvis vi fikk muligheten. Innstrammingene Regjeringen har foretatt mot vår bransje, har gjort at vi kan hjelpe langt færre kunder og medarbeidere med kompetanse og jobb.

Ideen om at alle skal få mulighet til en fast, 100 prosent stilling, er god. Dessverre er den ikke tilpasset hverken sesongvariasjoner, de med restarbeidsevne eller de som er på vei inn i arbeidslivet. Ideologi står i veien for praktiske løsninger.

Politikk handler om å gjøre gode valg på vegne av mange. For å øke både konkurransekraften til norske selskaper, sikre dyktige medarbeidere til oppgavene som påhviler offentlig sektor og ikke minst gi alle dem som kan jobbe muligheten til nettopp det, må rammebetingelsene endres.

Nå på valgdagen burde det lønne seg politisk å si ja til lavere og færre terskler for å komme inn i norsk arbeidsliv. Det kan til og med hjelpe en og annen stortingspolitiker eller medlem av regjeringsapparatet som står uten jobb i midten av september.

Maalfrid Brath

Konsernsjef i ManpowerGroup