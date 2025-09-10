Article lead
Eksklusiv klubb: Harald Thorstein sitter som styremedlem i DOF, et av to selskaper som honorerer alle rundt styrebordet med en million kroner eller mer.  Foto: Thomas Bjørnflaten

Styrehonorar: To selskap peker seg ut – betaler over én million

Moderat over hele linjen. Generalforsamlingene i børsnoterte selskaper har igjen ikke latt seg friste til å gi medlemmene rundt styrebordet et skikkelig honorarløft. 

Oppdatert 10. sep.Publisert 10. sep.
Hans Jørn Næss