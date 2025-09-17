Fremtind kutter inntil 100 årsverk

– I møte med nye krav, raske markedsendringer og økt konkurranse, er det samtidig å redusere kostnader og tilpasse organisasjonen. Derfor innleder vi nå et arbeid for å strømlinjeforme virksomheten rundt prioriterte oppgaver, noe som innebærer å kutte kostnader og gjøre en nedbemanning, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen til Finanswatch.

Selskapet skal også innføre en ny organisasjonsstruktur, og de skal kutte kostnadene med 150 millioner kroner.

Karlsen sier hensikten er å rigge selskapet for fremtiden, men at det ikke er en beslutning de tar lett på.