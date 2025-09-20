Article lead
lead
RYKKER INN: PE-bransjen snuser på revisorgigantene, innrømmer Martin Aasen. Foto: Eivind Yggeseth

– Ingen har lyst til å krasje en Porsche på Nürburgring

Martin Aasen er revisoren som liker racerfart på Nürburgring. Etter å ha solgt deler av BDO, må han finne et nytt gir. For nå snuser private equity-fondene på revisorbransjen.

Category iconKarriere
Profil
Martin Aasen
Publisert 20. sep.
Lesetid: 8 minutter
Andreas Klemsdal
Redaksjonssjef Lørdag
Bli automatisk varslet om Profil
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Profil
Svært mange investorer…