RYKKER INN: PE-bransjen snuser på revisorgigantene, innrømmer Martin Aasen. Foto: Eivind Yggeseth

– Ingen har lyst til å krasje en Porsche på Nürburgring

Martin Aasen er revisoren som liker racerfart på Nürburgring. Etter å ha solgt deler av BDO, må han finne et nytt gir. For nå snuser private equity-fondene på revisorbransjen.