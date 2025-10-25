– Og jeg har sett det alt for mange ganger: Strategien heter lønnsom vekst. Men lønnsom vekst er jo ingen strategi! Finansielle mål er ikke en strategi. Strategi handler om hvordan bedriften skal posisjonere seg i markedet, hvilke kunder de skal ha – og ikke ha – og hvordan skal de få til dette i praksis. Strategi handler om retning og prioriteringer. Til syvende og sist handler det om å få med seg organisasjonen, hvorfor strategien er som den er og hva det betyr for den enkelte.