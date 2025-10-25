– Lønnsom vekst er jo ingen strategi!
Å få de ansatte til å følge strategien er et mareritt. BlueJam prøver å redde bedrifters strategier fra å bli gjemt og glemt i møtekalenderen.
Gudfarene innen strategi er Robert S. Kaplan og David P. Norton – obligatorisk pensum for alle lett tilårskomne siviløkonomer der ute. De laget et rammeverk for gjennomføring av strategi, og har skrevet flere bøker som er blitt klassikere innen strategisk styring.
BlueJam Inc.
Navn: Bjarne Rugelsjøen (50).
Forretningsidé: Verdens morsomste og mest engasjerende strategiplattform for alle ansatte.
Ambisjon: Omsette for 30 millioner kroner i 2026, og skalere globalt gjennom USA.
Finansiering: 5 millioner kroner fra SkatteFUNN.
Eiere: Hovedaksjonærer er Bjarne Rugelsjøen (44 %), Pål Høye (36 %), Finstart (5 %).
– Problemstillingen er klassisk: En ledergruppe reiser på samling og legger en strategi for bedriften. Men hvordan i all verden skal de få implementert den, spør Bjarne Rugelsjøen, og nærmest avbryter seg selv når han fortsetter:
– Og jeg har sett det alt for mange ganger: Strategien heter lønnsom vekst. Men lønnsom vekst er jo ingen strategi! Finansielle mål er ikke en strategi. Strategi handler om hvordan bedriften skal posisjonere seg i markedet, hvilke kunder de skal ha – og ikke ha – og hvordan skal de få til dette i praksis. Strategi handler om retning og prioriteringer. Til syvende og sist handler det om å få med seg organisasjonen, hvorfor strategien er som den er og hva det betyr for den enkelte.
Maste seg til jobb i London
Rugelsjøen vokste opp på fjellet i industrisamfunnet Røros sammen med kompisen Pål Høye, gutten som alltid var bedre enn ham i matte. Høye reiste til USA, Rugelsjøen tok sivøkstudiet på NHH og studerte filosofi, psykologi og sosiologi på NTNU, før han flyttet til Oslo og jobbet som konsulent i Bekk.
Bjarne Rugelsjøen
– Jeg var rådgiver og jobbet mye med digitale strategier. Da bestemte jeg meg for at jeg ville bli god på strategier. Samspillet mellom strategi, mennesker, prosesser og teknologi er gøy! For å bli enda bedre, ringte jeg til Kaplan og Nortons kontor i London i håp om å få jobb. Det fikk jeg ikke, så jeg begynte å jobbe for PA Consulting i London mens jeg fortsatte å mase på Kaplan og Norton. Til slutt fikk jeg jobb der, og det åpnet alle dører.
Rugelsjøen reiste verden rundt for å jobbe med ledergrupper og implementere strategier i selskaper som BMW, Cisco og Panasonic.
– Etter å ha gjort det for 250 selskaper og utallige ledergrupper, så jeg jo noen mønstre etter hvert. I tillegg ville de ha hjelp til å kjøpe inn software, men det var dårlige greier. Alle løsningene handlet om å rapportere tall. Alt som eventuelt fantes av engasjement og entusiasme ble drept. Det var da jeg fikk ideen om å kombinere strategi, organisasjon og ledelse sammen med det digitale. Jeg prøvde å få med meg noen utviklere, men jeg klarte ikke å forklare godt nok hva jeg ville.
Tilbake til kompisen
Rugelsjøen begynte i PWC, hvor han hadde ansvar for et team som skulle hjelpe bedrifter med å få omsatt strategi til handling, og ideen hans levde fortsatt. Det var for mye PowerPoint og Excel. På ingen måte optimalt.
– Så ringte min venn Pål Høye. Han var teknologidirektør i et oppstartsselskap i USA som raskt hadde vokst til 400 ansatte, og slet med det samme som meg. Han sa det var helt håpløst å få med seg hele teamet på strategien.
For tre år siden bestemte de tidligere barndomsvennene fra Røros seg for å starte selskapet BlueJam. Forretningsideen er en engasjerende strategiplattform for alle ansatte.
– En lett og intuitiv plattform bygget i Norge. I oppstarten har vi fokusert på det norske markedet, og nå lanserer vi også til det amerikanske markedet.
– Hvor mange kunder har dere?
– 40 norske kunder som abonnerer på plattformen. Først solgte vi bare til nettverket vårt, nå har vi ansatt en med bakgrunn fra Meta, og startet med markedsføring. Det er blitt en travel høst med mye etterspørsel. Nå har vi også solgt til Sverige og Færøyene. Utfordringen med å skalere opp i USA er at det er dyrt å ansette noen der.
I dag har BlueJam seks ansatte fordelt på Brasil, USA, Polen, Filippinene og i Oslo.
– Det er så mye fjas når det gjelder bedrifters strategi. Ledere trekker det opp på et så høyt abstraksjonsnivå at det ikke treffer noen. Men å kommunisere strategien er ikke nok. Det må involveres. Hva er den, hvorfor har vi den og hva betyr det for deg og ditt team, sier Rugelsjøen.
Han legger til at han har et helt annet perspektiv på verden nå enn da han satt på fjellet på Røros:
– Jeg tror det er en fordel å komme fra et sted med begge bena godt plantet på jorden. Jeg prater godt med toppledere, men prater minst like godt med gjengen på gulvet.