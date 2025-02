Astrup Fearnley Museet åpner en omfattende utstilling viet Frida Orupabos verk denne uken. Utstillingen er kalt On Lies, Secrets and Silence og omfatter en rekke ulike teknikker og uttrykk – kollasjer, videoer og skulpturer.

Det forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Frida Orupabo (f. 1986) bor og arbeider i Oslo. Gjennom sitt tidligere arbeid som sosiolog begynte hun å samle bilder fra internett knyttet til menneskehandel og sexarbeid. Bildene delte hun på en Instagram-konto i en nøye gjennomtenkt feed. Den amerikanske kunstneren Arthur Jafa “oppdaget” kontoen og inviterte Orupabo til å medvirke i sin utstilling A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions på Serpentine North Gallery i London i 2017. Orupabo ble med dette et internasjonalt navn, og hun har siden videreutviklet sitt særegne formspråk som kunstner, forteller kunsthistorikeren.

Sørlie utdyper:

– Motivmessig veves kollektive opplevelser og egne erfaringer sammen ved hjelp av en teknikk der hun manipulerer, klipper, re-arrangerer og repeterer bilder. Rase, kjønn, seksualitet og familiære bånd står sentralt. Resultatet utfordrer, stiller spørsmål og bør vekke nysgjerrighet. Astrup Fearnley Museets utstilling tar utgangspunkt i den hjemlige sfæren: Det kjente og kjære kan lett få en underliggende bassklang. Dette er en utstilling man bør få med seg!