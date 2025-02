Investor og mangemilliardær Christen Sveaas er stor fan av Thomas Fearnley (1802–1842). Han har samlet på bilder av landskapsmaleren i mange år. For noen år siden gav han gullalderbilder, inkludert Fearnley, til Kunsthaus Zürich for en stor sum. I 2020 gav han to små bilder av Fearnley til Metropolitan Museum i New York.