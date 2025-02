Det jeg gremmes over å se hjemme hos andre, er falske tregulv og “skandinavisk design”. Ved å sette “skandinavisk design” i anførselstegn mener jeg å rette en kritikk mot å kalle det “design” i det hele tatt. Dette blir jo ofte også kalt for “skandinavisk minimalisme”. Faktum er at man her i Norden tror man har gjort et kupp ved å erobre modernismens tomhet. Mangel på innhold kan ikke kalles design. Arkitekturupproret har sørget for at arkitektur er satt på dagsorden hos alle partier i Den svenske riksdagen. Jeg håper vi også kommer dit. Bygningene speiler menneskene – skal vi fortsette å være et fornedrende, tomt og slemt samfunn, eller skal vi begynne å dyrke en arkitektur som gjør oss opphøyde, innholdsrike og hjertevarme i stedet? Jeg blir nok aldri noen byboer. Det finnes vakre bygninger i Oslo, som på Uranienborg og Grünerløkken i Oslo.