AI møtes med både begeistring og frykt i mange bransjer. Nå skal et anerkjent auksjonshus selge AI-kunst: giganten Christie's. Det er første gang at de skal holde en auksjon utelukkende viet til verk skapt med hjelp av AI. Salget skal være verdens hittil første arrangert av et stort auksjonshus. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri.

"Auksjonen omdefinerer forholdet mellom kunst og teknologi og viser hvordan menneskelig kreativitet samspiller med AI innen den fineste kunsten", kommenterer Nicole Sales Giles, leder for digitale kunstsalg hos Christie’s.

Over 20 verk er med i katalogen for salget, som pågår fra 20. februar til 5. mars. Det skjer både på nettet og på Rockefeller Center i New York, hvor også et utvalg av verk fra børsgiganten Nvidias AI-galleri vil bli vist, skriver Dagens Industri.