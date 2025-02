Geffens advokat, Tibor Nagy, hevder at søksmålet er et “desperat og bisart forsøk på å skjule virkeligheten”. Ifølge Nagy mottok Sun to malerier og 10,5 millioner dollar for skulpturen han frivillig solgte. Etter å ha mislyktes med å selge maleriene prøver Sun nå å omgjøre avtalen med den usannsynlige påstanden om at hans egen kunstkonsulent lurte ham, uttaler Geffens advokat Nagy.