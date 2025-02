– Munchmuseet viser nå en sterk og stor utstilling med verk av tyske George Baselitz (f. 1938). De hevder at utstillingen Med begge bena først snur museet opp ned, og nettopp det å male og presentere bildene sine på hodet er det Baselitz kanskje er mest kjent for.

Det forteller Kapitals eksterne kunstekspert, kunstrådgiver Nina Sørlie.

– Baselitz begrunnet opp-ned-grepet i det internasjonale kunstmagasinet Apollo i 2021: "Det oppstår en irritasjon hos betrakteren når maleriene henger på denne måten, og det er også intensjonen (...) Når du er irritert, følger du bedre med (Christopher Turner)." Men det er så mye mer publikum møter i denne utstillingen. Baselitz debuterte på begynnelsen av 1960-tallet i et Tyskland sterkt preget av utfordringer knyttet til etterkrigsårene. Nettopp opplevelsen av å være født inn i en ødelagt orden har vært sterkt til stede i hans kunst utformet i et halvabstrakt, ekspresjonistisk formspråk, forteller kunsthistorikeren.

– Med over 80 malerier, tegninger og en skulptur er utstillingen på Munch den mest omfattende utstillingen med kunstnerens verk vist i Norge. Museet legger selvsagt vekt på Baselitz' fascinasjon for Edvard Munchs kunst og beskrivelsen av et indre sjelsliv i kamp er lett å identifisere også i Baselitz' bilder. Fantastisk at Munch presenterer denne store kunstneren for et norsk publikum. Dette er en "må få med seg"- utstilling, mener hun.