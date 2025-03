Siden rekordnoteringen i det norske auksjonsmarkedet i fjor høst på hele 45 millioner kroner inkludert omkostninger, har hele Norge spekulert i hvem som er kjøperen av Theodor Kittelsens ikonverk “Kvitebjørn kong Valemon”. Det var mange budgivere.

Kunstsamler Rolf A. Hoff fikk til slutt tilslaget. I etterkant er det blitt kjent at han var mellommann. Kjøperen var og ble anonym. Tross massive spekulasjoner er det ingen i pressen som har klart å finne ut hvem kjøperen var.

Det var mange som håpet at Nasjonalmuseet skulle få bildet – eller i hvert fall låne det. Lenge virket det som om dette forble en saga blott. Sent på kveld 4. mars sendte Nasjonalmuseet ut en pressemelding om at de har fått låne bildet. Det skal vises på museet fra og med 9. mars og ett år frem i tid.

Les også Bitcoin raste, men disse gutta tjente penger – Vi hadde en fin februar med short-eksponering store deler av måneden, sier Ole Christian Wendel i hedgefondet Anna Fund. I februar falt bitcoin-prisen kraftig.

Fremforhandlet av advokatfirmaet

– Vi er veldig takknemlige for at den nye eieren vil låne ut verket til oss og at vi kan tilgjengeliggjøre det for et stort og bredt publikum. Theodor Kittelsen er kunstneren som mer enn noen andre formet vår oppfatning av hvordan eventyr ser ut. Kvitebjørn er et verk som mange har et sterkt forhold til, sier direktør ved Nasjonalmuseet Ingrid Røynesdal i pressemeldingen.

“Eieren av “Kvitebjørn kong Valemon” ønsker å være anonym. Låneavtalen er fremforhandlet av advokatfirmaet Wiersholm ved Stephan L. Jervell på vegne av utlåner og advokatfirmaet Føyen ved Knut Glad på vegne av Nasjonalmuseet”, står det i meldingen.

Solgte: Det var de tre døtrene til den hardt økonomisk pressede rederarving Petter Olsen som solgte Theodor Kittelsens “Kvitebjørn kong Valemon” hos Grev Wedels Plass Auksjoner i november i fjor. Foto: Iván Kverme

– Vi har selv vært tydelige på at vi har ønsket oss verket, men at vi ikke har midler til å kjøpe det. Verket passer svært godt i Nasjonalmuseet og til samfunnsoppdraget vårt, som formidler og forvalter av norsk kulturarv, sier direktør ved Nasjonalmuseet Ingrid Røynesdal.

Hadde ikke råd: Direktør Ingrid Røynesdal ved Nasjonalmuseet. Her fra en annen sammenheng. Foto: Ina Wesenberg/Nasjonalmuseet