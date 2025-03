Gikk 2.000 prosent over verdivurdering

Fjoråret var et godt år for Blomqvist, et av Nordens største auksjonshus. På listen over de dyreste kunstverkene som gikk under hammeren hos auksjonshuset i 2024, er det to navn som går igjen. Norges mest kjente billedkunstner, Edvard Munch, står bak fem av verkene. Et av Munchs mest kjente malerier, “Pikene på broen”, sørget for det høyeste tilslaget blant kunstnerens verk, på tre millioner kroner. Det er dobbelt så mye som det nedre sjiktet av hva kunstekspertene hos Blomqvist vurderte verdien av maleriet til på forhånd.

Totalt gikk Munchs kunstverk under hammeren for syv millioner kroner, og det før auksjonsgebyret på 25 prosent, som kommer i tillegg. Markeds- og kommunikasjonssjef Andrea Forsberg bekrefter at den norske kunstneren er etterspurt.

Dyrest: "Pikene på broen" av Edvard Munch ble solgt for tre millioner kroner hos Blomqvist i fjor, og ble dermed det dyreste maleriet solgt hos auksjonshuset i 2024. Foto: Blomqvist

– Munch er en ettertraktet kunstner som vi selger mange kunstverk av, i ulike prisklasser, gjennom året. Det er ikke uvanlig at han går igjen blant de mest kostbare kunstverkene som blir solgt, da han er en av de mest kostbare norske kunstnerne som finnes, sier Forsberg.

Men det er ikke bare den historiske norske billedkunstnerens navn som går igjen på topplisten. Den indiske kunstneren Syed Haider Raza kan også skilte med fem av de dyreste kunstverkene på topp 20-listen til Blomqvist (se tabell lengre ned i saken).

Stor etterspørsel

Selv om Syed Haider Raza kanskje ikke er like kjent som Edvard Munch blant nordmenn flest, er han høyt anerkjent i kunstverdenen og internasjonale kretser. Raza, som gikk bort i 2016, studerte kunst i Nagpur og Bombay før han flyttet til Paris i 1950. Den indiske kunstneren anses som en av de mest anerkjente representantene for modernismen i indisk billedkunst, og er svært populær blant indiske samlere, forteller Forsberg.

Ettertraktet: Den indiske kunstneren Syed Haider Raza kan skilte med fem av de dyreste kunstverkene på topp 20-listen til Blomqvist. Dette maleriet ble solgt for 670.000 kr. pluss omkostninger, og ble dermed det mest kostbare verket solgt av Raza i fjor. Foto: Blomqvist

– Indiske samlere har de siste årene virkelig fått øynene opp for indiske modernister, og Raza er blant de mest ettertraktede. Når mange samlere konkurrerer om de samme verkene, presses prisene opp. Vi har dessuten bygd et godt nettverk av indiske samlere, sier hun.