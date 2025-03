– Henie Onstad Kunstsenter (HOK) viser for tiden en nydelig utstilling viet Jean Arp (1886–1966) og Sophie Taeuber-Arp (1889–1943). Begge var pionerer innen 1900-tallets abstrakte kunst, de trodde begge på “kunst uten hierarkier” og introduserte hverandre for nye medier og teknikker. Utforskning og nysgjerrighet preger utstillingen, men definitivt også formsans og estetikk, sier kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Mange forbinder Jean Arp med dadaismen, men utstillingen åpner for en mye større verden. Det myldrer på HOK, godt kuratert, med vakker, oversiktlig utstillingsdesign, mange perler og overraskelser. Utstillingen er den største retrospektive utstillingen på 35 år og viser et vell av teknikker og uttrykksformer: cirka 250 verk og objekter. Jean og Sophie møttes første gang i 1915. Dette ble starten på et livslangt samarbeid som venner, elskere og partnere, sier kunsthistorikeren.