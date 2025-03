Navnene bak tallene (NBT) "Navnene bak tallene" har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

På Munch i Bjørvika viser de nå en utstilling med en av verdens mest kjente samtidskunstnere, tyskeren Georg Baselitz (f. 1938), som har Edvard Munch som et forbilde. Ett av Baselitz' kjennetegn er at han maler motiver opp-ned. Kunstneren har selv begrunnet grepet med at "det oppstår en irritasjon hos betrakteren når maleriene henger på denne måten, og det er også intensjonen. Når du er irritert, følger du bedre med."

Irritert ble Baselitz selv til de grader da han var på besøk i Oslo på midten av 1980-tallet da Munchmuseet lå på Tøyen. Først ble han umiddelbart skuffet over hvor lite museet var. Like etter snublet han og skadet kneet da han skulle gå ut av bilen. Som om ikke det var nok, ble kunstneren deretter servert i restauranten av en bedugget servitør med rødmusset nese. Enden på visen ble at Baselitz til slutt forlot Munchmuseet på Tøyen uten en gang å ha sett samlingen av sin store helt: Munch.

Aldri så galt ... like etter skal kunstneren ha laget en treskulptur som nå er utstilt på Munch i Bjørvika. Kvinnefiguren er skåret ut av en enkelt trestamme, malt rød og svart, og har tittelen "Hilsen fra Oslo". Skulpturen er eid av anerkjente Kunsthaus Zürich. Hva det sveitiske museet har betalt for skulpturen, kjenner Kapital ikke til. Men Baselitz er en av de dyrere nålevende kunstnerne i det globale auksjonsmarkedet. Rekordtilslaget hans i annenhåndsmarkedet ligger på i overkant av 100 millioner kroner. Det var et maleriet, men motivet var ikke malt opp-ned. Så opp-ned er markedet tross alt ikke.