Kunst: Veteran slutter aldri å overraske

– QB Gallery åpnet en utstilling med Mariann Heske (f. 1946) i forrige uke. Heske slutter ikke å overraske, til tross lang fartstid.

Det sier kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Utstillingen er kalt “Never”, og never, grener og trær er sirlig plassert side om side i et usynlig grid i gallerirommet. Enkelte av trestammene er bandasjert, og stabler av never er lagt i en sirlig haug eller løftet opp på veggen, forteller hun.

– Never refererer selvsagt til barken på bjerketrær som menneskene har hatt glede av og benyttet seg av i tusenvis av år. I mitt hode har den også et miljøperspektiv og en stille påminnelse om at vi aldri (Never) må glemme å ta vare på naturen. Med dette blir utstillingen svært poetisk, og konseptet så enkelt at man må trekke på smilebåndet – tema til tross, sier kunsthistorikeren.