– Galleri F 15 på Jeløy i Moss viser for tiden en utstilling med den svenske kunstnerduoen Nathalie Djurberg & Hans Berg kalt “Death or Eternal Delight”.

Sceniske installasjoner og filmer med leireskulpturer og stop-motion-animasjon kjennetegner deres kunstneriske virke. Hun står bak det visuelle, han den elektroniske musikken som ledsager tablået.



Det forteller Kapitals eksterne kunstekspert, kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

Ifølge kurator Maria C. Havstam utforsker fortellingene temaer som begjær, utnyttelse og frykt, innenfor en absurd og snodig drømmeverden.

“Her veksles det mellom lys og mørke, det forlokkende og det frastøtende. På F 15 kan du bevege deg inn i to fantasiverdener – en lys og fortryllende blomsterhage og et mørkere univers – der du møter på ulike karakterer og dyr som kan vekke både latter og frysninger.”

– Jeg har ikke selv sett utstillingen ved F 15 ennå, men jeg kjenner Djurberg & Bergs verden godt nok til å vite at man ikke vil gå upåvirket ut i den vakre herregårdens hage etter besøket, sier Sørlie, som selv er kunsthistoriker.