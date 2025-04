Sikter mot månen. Det internasjonale auksjonshuset Bonhams har fått i oppdrag fra en verdensromhistoriker å selge hans samling sjeldne arkivfoto.

Blant disse er det eneste bildet av Neil Armstrong – du vet, “One small step for man” og så videre – på månen. Naturligvis tatt på den aktuelle dagen for månelandingen med Apollo 11 i 1969, av med-astronaut Buzz Aldrin med et svenskprodusert Hasselblad-kamera. I to tiår trodde NASA selv at det ikke var noen bilder av Armstrong på månen. Før dette aktuellet fotografiet ble funnet i et arkiv lenge etterpå.

Den første selfien i verdensrommet: Buzz Aldrin under Gemini XII-operasjonen mellom 11-15 november 1966. Bildet er et av flere hundre som skal auksjoneres i april. Foto: Bohams/NASA

Samlingen – hvis innhold tidligere har vært vist på store museer – er for øvrig full av andre tilfeller av “første gang”. Eksempelvis første selfie tatt i verdensrommet, fra 1966, under Gemini-programmet – tatt av Buzz Aldrin. For ikke å nevne det første fotografiet fra overflaten på en annen planet tatt av et menneske, også fra Apollo 11. Bildene har høye oppgitte estimater, satt til henholdsvis 140.000 og 120.000 kroner.

Romslig samling

Auksjonen inneholder totalt 450 unike fotos. Det dyreste blir trolig det ovennevnte av Armstrong, i hvert fall om vi skal gjette basert på Bonhams egne prisestimater. Bildet er forventet å selges for mellom 20.000 og 27.000 dollar, tilsvarende 289.000 norske kroner på det meste.

Victor Martin-Malburet, som eier og nå selger de sjeldne bildene, la grunnlaget for samlingen allerede som tenåring da han deltok på romfartsrelaterte auksjoner med sin far som var kunstsamler, skriver fotonettstedet Petapixel.com.

“For All Mankind: The Artistic Legacy of Early Space Exploration”, som auksjonen er titulert som, avholdes mellom 14. og 28. april.