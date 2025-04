Johan H. Andresen står frem som tegneserieforfatter

I fem år har Johan H. Andresen skrevet den politiske tegneserien «Fritt» under pseudonymet AHJ, ifølge en pressemelding tirsdag. Fritt har blitt publisert i en rekke aviser og tegneserieblader som Pondus og Rutetid.

– Jeg synes folk rundt meg har vært gode til å holde på hemmeligheten, men nå er det på tide å stå frem, kommenterer han til VG.

Grunnen til hemmeligholdet skal ifølge milliardæren være at han ville at tegneserien skulle bli bedømt for sine kvaliteter, og ikke bli skadeskutt eller fremmet av Andresens navn.

Visste ikke hvem han tegnet for

Fritt er tegnet av Bjørner K. Meisler, og ifølge avisen visste han i begynnelsen ikke hvem det var som skrev manuset. Med tanke på pseudonymet AHJ, gjettet han på at Arne Hjeltnes sto bak - eller Trond Giske.

– Det tok lengre tid enn jeg i starten hadde sett for meg, før AHJ kunne avsløre sin identitet, og det må sies at det ikke var bare bare å skulle fronte tegneseriens innhold alene. Vi snakker tross alt om både betente og snodige temaer som båndtvang for katter, jakt i romjula, eldres rett til seksuell tilfredsstillelse, rusreform og dyrking av marihuana til medisinsk bruk, abborragu, og mindre rev på skolematen, sier Meisler i pressemeldingen.

Tegneserien handler om postmannen Jørgen som starter det politiske partiet Fritt i bygda Slappnes. Partiet har kampsaker som forlystelseshjem for eldre og bevegelseshemmede, samt avkriminalisering av rusmidler - for å nevne noe. Andresen kaller det et «Venstre på speed», og at det er poltikk han er enig med, ifølge VG.

Milliardær

Johan H. Andresen har ifølge Kapital en estimert formue på 50 milliarder kroner i 2024, som gjør han til Norges 4. rikeste person.

Andresen inntok rollen som styreleder i familiens milliardkonsern Ferd i 2012, men forretningsmannen startet sin karriere i selskapet lenge før det.

Eventyret til Andresen-familien begynte med at tipp-tipp oldefaren til Johan H. Andresen jr. kjøpte J.L. Tiedemanns Tobakkfabrikk i 1849.