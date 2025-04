Bypåske? Det fordrer et museumsbesøk eller to. Her kommer noen anbefalinger.

Først ut, tyske Georg Baselitz på Munch. Han er en av de nålevende kunstnerne som selger aller best på auksjon. Kjennetegnet er at han maler mange motiver opp ned. Han er selvsagt inspirert av Munch. Mye farger og mye følelser.

Så til Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Der vises en utstilling med det sveitsisk-tyske kunstekteparet Sophie Taeuber-Arp og Hans Arp: “Venner, elskere, partnere”. Nydelig kunst og en nydelig kjærlighetshistorie, som endte med et tragisk dødsfall.

Eventuelt Nasjonalmuseet, om du er keen på å lære deg litt om gotiske greier og hvordan gotikken har inspirert mange moderne kunstnere.

Museene har åpent i påsken, men sjekk åpningstidene før du drar.