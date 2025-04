– Først og fremst er det sjeldne og store arbeider, noe som i seg selv gjør dem ekstra ettertraktede når de først dukker opp på markedet. De er fra en periode i Erik Pløens kunstnerskap som er særlig populær blant samlere. Auksjonseffekten kan også ha spilt inn. Noen ganger fører konkurranse mellom budgivere til at prisene skyter i været.

– Kjøperne er privatpersoner

Kapital har hørt at enkelte har spekulert i at kjøperne er institusjoner. Oljefondsjef Nicolai Tangens navn har også blitt nevnt.

– Kjøperne er privatpersoner, to stykker, forteller Vik Forsberg.

Objektene kommer fra et bo. I forkant lå den samlede snittforhåndsvurderingen for de fire arbeidene på 53.500 kroner. Salgssummen ble 372.000 kroner. Auksjonshuset beholder også en andel av tilslagene. “Salæret forhandles med eksperten og avhenger blant annet av verdien på kontrakten, salæret begynner på 20 prosent inkludert moms for nettauksjon.” Gitt 20 prosent, får selgerne utbetalt rett i underkant av 300.000 kroner.

Erik Pløen eksperimenterte kontinuerlig med overflatebehandling og bearbeiding, noe som resulterte i kunstneriske objekter der funksjonen var underordnet uttrykket. Elisabeth Vik Forsberg

– Hvilke perioder eller typer objekter i Pløens produksjon er mest ettertraktet?

– Det er de skulpturelle objektene han utviklet fra tidlig på 1970-tallet og utover. I denne perioden beveget han seg bort fra symmetriske former, og la større vekt på keramikkens formmessige kvaliteter. Han eksperimenterte kontinuerlig med overflatebehandling og bearbeiding, noe som resulterte i kunstneriske objekter der funksjonen var underordnet uttrykket, sier hun.

Vase til 140.000: Denne 38 cm. høye vasen, laget av Erik Pløen på 1980-tallet, var vurdert til 15.000–20.000 kroner og ble solgt for 110.000 kroner, pluss salær på 25 prosent. Foto: Blomqvist

– Økende interesse

Tilslagene på keramikk av Pløen har vært stigende de siste årene. Blomqvist-sjefen mener imidlertid at de høyeste tilslagene er unntak, og ikke indikerer et nytt prisnivå for Pløen.

– Interessen for kunsthåndverk, og særlig keramikk, har vært økende i flere år, med en stadig større gruppe samlere. Selv om enkeltstående auksjonsresultater som dette ikke nødvendigvis vil ha en direkte innvirkning på markedet for andre keramikere, understreker de en generell tendens der keramikk får økt anerkjennelse som samleobjekt. Slike tilslag kan bidra til å skape oppmerksomhet rundt kunstformen, men vil neppe alene drive prisene opp for samtidige keramikere.