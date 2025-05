Hvem drømmer ikke om å gjøre et skikkelig varp på bruktmarkedet, enten vi snakker om eBay.com eller Finn.no?

Kunstavisen Artnews skriver om en heldig, amerikansk person som har gjort nettopp det. Et skikkelig varp. Vedkommende kjøpte i fjor et tidligere ukjent kunstverk av surrealist René Magritte (1967-1898) til kun 1.580 dollar – på nettopp eBay.

Magritte var som kjent en belgisk maler og billedhugger. Hans verker kan gå for svimlende høye summer på auksjon. Eksempelvis var det et maleri av ingen ringere enn Magritte som toppet listen over dyreste kunstverk solgt på auksjon i fjor. Det var “L’empire des lumières”, datert 1954, som hos Christies i november endte på hele 121,2 millioner dollar.

Penn og papir

Denne gangen er det imidlertid ikke snakk om noe verdenskjent eller stortslått maleri. I stedet, en tegning uten tittel, gjort med kulepenn. Motivet er tre store sjakkbrikker omgitt av hvite skyer.

Verket skal tidligere ha tilhørt en ledsager til en av Magrittes nærmeste venner og advokat Harry Torczyner, og denne personen skal ha kjøpt verket direkte fra Magrittes enke etter kunstnerens død i 1967, skriver Artnews. Kunstverket skal blitt solgt gjennom et mindre auksjonshus lokalisert i Florida i 2022, før det senere ble lagt ut på eBay.

Det er auksjonshuset Rago/Wright, som holder til i New Jersey, som nå skal klubbe tegningen i mai. De har satt et prisestimat mellom 100.000 og 150.000 dollar. Om det blir sistnevnte beløp, vil det bety nærmere 1,6 millioner norske kroner.