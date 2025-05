En mannsakt utført i kull og rødkritt, tilbudt til 220.000–250.000 kroner, var det heller ingen som ville ha på auksjonen.

Fineart-sjef Rolf Stavnem var gjest hos NRK-podcasten Drivkraft. Da fortalte han at de solgte et Nerdrum-maleri til seks millioner kroner i 2022. Det var den podcasten Nyborg viste til.

Bytter jobb: Gunnar Krogh-Hansen går fra Blomqvist til Nyborgs auksjoner. Foto: Privat

Ansatt ekspert fra konkurrent Nyborgs auksjoner har hentet senior kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen fra Blomqvist Kunsthandel. Han starter i august og blir partner i det nystartede selskapet. Krogh-Hansen har vært ansvarlig for flere profilerte salg hos Blomqvist. Han hadde nylig en rolle i salget av Maqbool Fida Husains "Untitled (Gram Yatra)" som ble klubbet for 13,75 millioner dollar inkludert salær hos Christie's i New York. Tidligere har Krogh-Hansen også drevet Oslo Kunsthandel.

Gammel auksjonsrekord

Det høyeste tilslaget for Nerdrum i auksjonsmarkedet ble satt i 2016. Da ble bildet “Dawn” (1990) klubbet for 280.000 pund hos Sotheby's i London. Nummer to på listen er “The Cloud” (2005), solgt for 1,9 millioner kroner pluss salær hos Grev Wedels Plass Auksjoner i 2008. Nummer tre på listen er “Contra Natura” (1988–1990), solgt for 1,3 millioner danske kroner hos Bruun Rasmussen i København i 2007. Dette ifølge informasjon fra prisdatabasen Artprice.

Det har vært mange eksempler på Nerdrum-bilder som ikke har gjort det bra på auksjon tidligere.

I 2015 skrev for eksempel Kapital om Nerdrum-maleriet “Twin mother by the Sea”. Da var bildet vurdert til 600.000 til 800.000 kroner, en halvering fra forsøket et halvt år tidligere. Prisen ble til slutt 800.000 kroner pluss omkostninger.

Blandet

I høst solgte Blomqvist et portrett fra 1979 for 560.000 kroner pluss salær. Det var satt ned fra 800.000 til en million kroner året før. Etter jul samlet auksjonshuset på Fornebu noen Nerdrum-bilder for å sjekke interessen nettopp etter NRK-hypen. Maleriet “Dr Kagul” (1994) ble klubbet for 440.000 kroner, mot vurderingen på 200.000–300.000 kroner. “Ung kvinne” (1966) gikk for 150.000 kroner, nesten det dobbelt av prisen som var satt i forkant. Bildet “Aftenstemning” (1975) med prislapp 400.000–600.000 kroner var det ingen interesse for.

Kapital har vært i kontakt med Stavnem hos Fineart. Vi har spurt ham om hvordan interessen for Nerdrum er i førstehåndsmarkedet. Han har ikke besvart henvendelsen innen deadline.