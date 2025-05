– Skog er et litt annerledes “artspace” verdt å følge med på. Du finner det i Schweigaardsgate 94. Nå viser Skog utstilling “Dulde Liv” med verker signert Eirik Falckner frem til 1. juni.

Det forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Falckner er en multikunstner. Hans arbeider er inspirert av naturen og av sporene fra fortiden. For kunstneren var utgangspunktet graffiti før han via tegning og maling oppdaget det keramiske uttrykket på Kunstakademiet i Bergen. Falckner liker å jobbe nokså spontant med leiren. Men med maskene, som dominerer i utstillingen hos Skog, har han ofte en idé om hvordan han ønsker resultatet før han knar leiren. Resultatet etter brenning kan man riktignok ikke helt styre, så maskene bærer både det impulsive og det kontrollerte i seg. Det skaper et variert og spennende uttrykk, forteller kunsthistorikeren.