Denne uken kommer kulturtipset fra Kapital. Vi anbefaler varmt å ta en tur til Kistefos-museet på Jevnaker, hvis du ennå ikke har fått med deg årets program der.

I år kan du se to spennende utstillinger. Det er to kvinnelige, amerikanske kunstnere som vises. I The Twist, bygget som slynger seg over Randselven, vises Christina Quarles. Den Los Angels-bosatte kvinnen, som er kvart norsk, lager malerier i skjæringspunktet mellom det abstrakte og det figurative. Undertegnende fikk assosiasjoner til surrealisme og briten Francis Bacon. Det er lange kropper, som slynger seg. Det er mye farger – og kanskje ikke så rart at Sveaas allerede for endel år siden kjøpte bilder av Quarles. Samleren er glad i farger.

I Nybruket Galleri og Tresliperiet vises Kathleen Ryan. Hun er også fra Vestkysten, men bor i New York. Det hun lager er råtten frukt. Det høres selvsagt lite innbydende ut, men dette er noe av det mer fascinerende og vakre vi har sett på lang tid. Kunstneren bruker glitrende halvedelstener og perler og fremstiller frukt på en fascinerende måte. På tampen av 2024 ble det kjent at Ryan ble tilknyttet megagalleriet Gagosian. Den 5. juni åpner en utstilling med hennes arbeider i London. Den er kalt “Roman Meal”.

Utendørs har Kistefos-museet avduket skulpturen “Resting Arms”, som er laget av den iranskfødte, Tyskland-baserte Niary Baghramian. Det er parkens 56. permanente verk.

William Flatmo holder i samlingene til herr Sveaas. Han gjestet podcasten Kunstpraten nylig. Den episoden kan du lytte til her.