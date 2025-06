Det er over 30 år siden skipsmegler og kunstsamler Hans Rasmus Astrup (1939–2021) åpnet det private samtidskunstmuseet Astrup Fearnley Museet i Kvadraturen i Oslo. Lenge var han den eneste nordmannen i kunstavisen Artnews’ oversikt over de 200 viktigste samlerne i verden. Astrup hadde en sjelden teft for kunst – mange av verkene har tatt av i verdi.

På 1980-tallet kjøpte Astrup for eksempel Francis Bacon-maleriet “Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus”. Sommeren 2020 ble bildet solgt for ca. 650 millioner kroner på en auksjon hos Sotheby's i New York. Gevinsten ble rundt en halv milliard kroner.

Slike suksesshistorier tilhører sjeldenhetene, også for Astrup. Men det er likevel verdt å ta en titt på hva Astrup Fearnley Museet, som nå er på Tjuvholmen, kjøpte av kunst i 2024. Museer kan være bjellesauer i kunstmarkedet.

Amerikansk kunstner: Nicole Eisenman, “Perpetual Motion Machine (detail_4)", 2019. Astrup Fearnley-samlingen. Foto: Courtesy of the artist, Anton Kern Gallery, New York og Vielmetter, Los Angeles

Dette kjøpte Astrup Fearnley Museet i 2024

Kunstner, type verk/teknikk Shikh Sabbir Alam, akryl på lerret Lutz Bacher, fire arbeider Nairy Baghramian, skulptur Vanessa Baird, olje på MDF Nina Beier, ti cruiseship-modeller, sand og sukker Isabella Ducrot, fire arbeider Nicole Eisenman, skulptur i bronse Silje Figenschou Thoresen, tre arbeider Eva Gold, to arbeider Nan Goldin, foto Samuel Hindolo, tre arbeider Olav Christopher Jenssen, ni arbeider i ulike teknikker Liza Lacroix, olje på lerret Klara Lidén, to videoverk Cato Løland, to skulpturer Ann Cathrin November Høibo, tekstilarbeid Josiane M.H. Pozi, tre papirarbeider Leonard Rickhard, samling skisser Julia Rommel, olje på lin Mohammed Sami, akryl på lin Cauleen Smith, seks tekstilarbeider Wolfgang Tillmans, foto Kara Walker, papirarbeid Lawrence Weiner, arbeid

Nye og gamle navn

Kapital har fått listen over kunstverk Astrup Fearnley kjøpte i 2024. Det er en god blanding av kjenninger de har fra før i samlingen, og nye navn. Blant navnene som er innkjøpt og har stilt ut selv tidligere, er eksempelvis Nicole Eisenman, Leonard Rickhard, Wolfgang Tillmans og Kara Walker.

Tre av navnene er kunstnere tilknyttet galleriet Standard (Oslo), som ligger ved Aleksander Kiellands plass: Shikh Sabbir Alam, Isabella Ducrot og Ann Cathrin November Høibo. Sistnevnte arbeider med tekstil.

Italiensk kunstner: Isabella Ducrot, "Almost divine I”, 2022. Astrup Fearnley-samlingen. Foto: Giorgio Benni

Stilt ut på Munch: Vanessa Baird, “Birds don’t Fly Through my Skylight Nowadays”, 2002. Astrup Fearnley-samlingen. Foto: © Munchmuseet/Ove Kvavik

Hans Rasmus Astrup var en pioner når han kjøpte kunst. Sommerutstillingen på Astrup Fearnley sommeren 2022 var viet Synnøve Anker Aurdal (1908–2000). Astrup kjøpte arbeider av henne allerede på slutten av 1960-tallet, da tekstilkunst var noe helt på siden på kunstscenen. Siden har denne retningen fått et solid løft, ikke minst også prismessig.

En kunstner som også står på listen til museet, er iranskfødte Nairy Baghramian. Synes du navnet høres kjent ut? Kanskje det i så fall er fordi investor og milliardær Christen Sveaas nylig hadde sørget for en stedsspesifikk skulptur av henne på hans kjære Kistefos på Jevnaker. Astrup Fearnley har kjøpt en skulptur av henne, “Misfits L”, datert 2024, og hadde også arbeid av henne i samlingen tidligere.

Innkjøpsmakt: Direktør Solveig Øvstebø ved Astrup Fearnley Museet. Her foran Matias Faldbakkens “Untitled (Locker Sculpture #06)” datert 2017 ved en tidligere anledning. Foto: Torstein Bøe/NTB

Meraker-gevinst til kunst

I testamentet sitt hadde Astrup sørget for at museet og driften er sikret ved å selge to eiendomsperler for hele tre milliarder kroner, deriblant Meraker Brug, som staten kjøpte for 2,65 milliarder kroner – noe Kapital har skrevet flere artikler om tidligere.