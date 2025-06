I fjor fylte samtidskunstner Sverre Bjertnæs Vestfossen Kunstlaboratorium med en solopresentasjon. Den inneholdt blant annet verket “Lakseskatten” på 28 meter som ble kjøpt av skipsreder og mangemilliardær Trygve Seglem for over tre millioner kroner. Nå har Bjertnæs laget et omtrent like stort arbeid. Denne gangen til det nye Radiumhospitalet i Oslo.

– Det å få henge på et sted hvor mange folk ferdes i en veldig spesiell livssituasjon, er fint. Dette oppdraget er ikke økonomisk motivert, sier kunstneren.

Verket består av ti lerreter satt sammen til et horisontalt arbeid som er ti meter høyt. Det skal avdukes onsdag 11. juni. Kapital har fått en sniktitt på utsmykningen i forkant, i kunstnerens atelier hjemme i leiligheten i Oscars gate på Frogner.

Ti meter høyt: Tittelen han har valgt er “En blant mennesker”. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Klassisk utsmykning

Bjertnæs er en av Norges mest kjente samtidskunstnere, kjøpt inn av mange museer og enda flere samlere. 49-åringen har også hatt offentlige oppdrag tidligere.

– Radiumhospitalet er et oppdrag jeg har jobbet med i et års tid. De har bygget et helt nytt sykehus, men det er bare to utsmykninger. Det er mitt maleri og et utendørsverk, som er laget i et samarbeidsprosjekt med Hanne Tyrmi og Anna Daniell, forteller han.

Bjertnæs ble kontaktet av en kunstnerisk komité og brukte ikke lang tid på å si ja.

– Jeg har laget en ganske klassisk utsmykning. Det er ikke så ofte at det er maleri, det synes jeg er morsomt. Utsmykninger er gjerne i andre medier.

Tittelen han har valgt er “En blant mennesker”. Kunstneren har malt mange mennesker i klare farger og som stilistisk sorterer mellom det abstrakte og det figurative.