Edvard Munchs oljemaleri “Det røde hus” fra 1926 skal selges. Og verdien er estimert av auksjonshuset Ketterer Kunst til å være mellom 1,2–1,8 millioner euro. Det tilsvarer 13,8–20,7 millioner norske kroner.

Verket ble malt ved kunstneres hjem på Ekely, som han kjøpte i 1916. Maleriet avbilder et typisk, skandinavisk landskap med sterke farger. En dam, et tre og et rødt hus, som tittelen hinter om.

Det finnes flere versjoner av dette motivet av Munch. Alt fra enkle skisser på papir til mer omfattende oljemalerier på lerret som her.

Kunstneren: Edvard Munch, her i et selvportrett fra 1940-årene. Det aktuelle bildet som nå skal selges på auksjon i Tyskland er fra 1926. Foto: A-magasinet / Scanpix

I norske hender

Etter en utstilling ved Berlin Nationalgaleri i 1927 ble maleriet solgt til en samling tilhørende en rik, tysk familie.

Senere, i 1964, ble “Det røde hus” kjøpt av skipsreder og verftseier Sigval Bergesen (1893–1980).

Maleriet har ifølge en pressemelding fra auksjonshuset Ketterer Kunst blitt værende hos den norske Bergesen-familiens samling siden, i over 60 år. Og nå er det altså for salg igjen.

Kjøjpte maleriet i 1964: Skipsreder Sigval Bergesen (1893-1980). “Det røde hus” ble værende i den norske familiens samling i over 60 år, ifølge auksjonshuset Ketterer Kunst i München som nå selger verket 6. juni. Foto: Arild Hordnes/NTB

Dyreste Munch-malerier solgt på auksjon Skrik (1895), 107 millioner dollar i 2012 Pikene på broen (1902), 48,2 millioner dollar i 2016 Vampyr (1894), 34 millioner dollar i 2008 Dans på stranden (1906-1907), 17,4 millioner dollar i 2023 Myartbroker.com

Auksjonen skal foregå i München 6. juni.

Munch er forøvrig, som kjent, ikke helt uten tilknytning til Tyskland. Han hadde en utstilling i Berlin i 1892, men den endte med skandale og stengte dører innen en uke. Senere, mellom 1902 og 1907 bodde og arbeidet han i byen Lübeck.