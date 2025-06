– Vigelandmuseet klarer oppgaven med å trekke unge kunstnere inn i det godt etablerte og flotte museet med verk av billedhuggeren Gustav Vigeland. Denne gangen “parrer” de nye malerier av danske Emily Gernild og skulpturer av den danske, modernistiske billedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba.

Det forteller Kapitals eksterne kunstekspert, kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Utstillingen er gitt tittelen “Feminist Aesthetics” og vitner om felles interesse for samspillet mellom flate, rom og volum. Sonja Ferlov Mancoba (1911–1984) er kjent for sine halv-abstrakte skulpturer i leire, gips eller bronse. Hennes masker og figurer var blant annet inspirert av afrikansk og meksikansk kunst, men hun utviklet sitt helt unike formspråk. Gernild er født i 1985. Vi har “møtt” henne tidligere hos galleriet Osl contemporary, hvor hun også, nå parallelt med utstillingen “Feminist Aesthetics”, viser et utvalg fargesterke og dynamiske malerier, forteller kunsthistorikeren.

Kapital kan tilføye at oljefondsjef Nicolai Tangen er stor fan av Mancoba. Bildet over er nettopp fra Tangen-samlingen. Det er Sonja Ferlov Mancobas “Stille vækst” fra 1962.

Bildet under er malt av Gernild i år og bærer tittelen “A Rose for the Wounded”.