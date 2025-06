Luksuskonglomeratet LVMH har gjort det igjen. De har fått en kunstner til å sette sitt preg på et ytterst lite utvalg produkter. Poenget? Vel, det er selvfølgelig å selge mer. Og det kan komme godt med. LVMH-kursen er ned med hele 27 (!) prosent i år.

Det er ikke første gang at Louis Vuitton, det mest kjente av selskapene i den børsnoterte grupperingen, innleder et slikt samarbeid. Nå har de blåst liv i et tidligere partnerskap med den japanske kunstneren Takashi Murakami. For 20 år siden fikk de ham til å sette sitt preg på en rekke eksklusive vesker med mer.

“Murakami introduserte det ikoniske Multicolore Monogram og motiver som smilende kirsebærblomster og figurer fra japansk populærkultur, som kombinerte hans karakteristiske stil med Louis Vuittons arv. Produktene ble umiddelbart ettertraktet og bidro til at Louis Vuitton fikk en yngre og mer global appell”, ifølge en pressemelding fra Louis Vuitton.

Verdens femte rikeste: Bernard Arnault og kona Helene Mercier-Arnault på en statsmiddag i Elyséepalasset i Paris i vinter. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Preg på over 70 produkter

Nå har Louis Vuitton atter engasjert 63-åringen, hvis kunst selges for opptil 13,8 millioner dollar på auksjon. Denne gangen har Murakami preget selskapets såkalte Resort-kolleksjon med smilende kirsebærmotiv på mer enn 70 ulike produkter. Vesken LV x TM Speedy Bandoulière 20 koster eksempelvis 32.000 kroner, mens passbeholderen LV x TM Passport Cover ligger på 5.600 kroner.

Storeier Bernard Arnault med familie i LVMH har i perioder vært verdens rikeste. Nå er han nede på en femteplass i det amerikanske businessbladet Forbes' oversikt. I skrivende stund er Arnault oppført med en formue på 142 milliarder dollar, eller 1.420 milliarder kroner. Han har også en av verdens største kunstsamlinger – og eget museum i Paris, hvor vi tipper Murakami er en del av samlingen.

