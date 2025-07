Hans karriere strakte seg over fem tiår, preget av musikalsk innovasjon, banebrytende festivaler og uventede suksesser innen reality-TV – som alle bidro til å bygge hans imponerende økonomiske imperium. Nettstedet celebritynetworth.com har vurdert hans formue til 220 millioner dollar – eller 2,2 milliarder kroner.

John Michael Osbourne ble født 3. desember 1948 i Birmingham, England, og begynte sin musikalske reise inspirert av The Beatles. I 1967 dannet han bandet Rare Breed med Geezer Butler, som snart utviklet seg til Polka Tulk Blues, og deretter til Black Sabbath med Tony Iommi og Bill Ward.

Innflytelsesrike album som Paranoid (1970), Master of Reality (1971) og Vol. 4 (1972) solgte millioner og la grunnlaget for heavy metal-sjangeren. Osbournes tid med Black Sabbath endte imidlertid brått i april 1979, da han ble sparket på grunn av rusmisbruk og uforutsigbar oppførsel.

Solokarriere og festivalsuksess

I stedet for å forsvinne lanserte Osbourne en bemerkelsesverdig, suksessfull solokarriere. Med albumet Patient Number 9 (2022) vant han sin første Grammy som soloartist, og gjennom karrieren solgte Osbourne over 100 millioner album.

Osbournes forretningssans strakte seg utover musikkutgivelser. I 1996 revolusjonerte han heavy metal-scenen ved å grunnlegge Ozzfest – en turnerende musikkfestival som viste frem både legendariske og nye metal-artister. Festivalen, som ble ledet av hans kone Sharon Osbourne og sønnen Jack, trakk over fem millioner deltagere og genererte mer enn 100 millioner dollar i inntekter. Ozzfest gjorde også Osbourne til den første heavy metal-artisten som overgikk 50 millioner dollar i salg av merchandise.

På 2000-tallet ble Osbourne et popkulturfenomen gjennom MTV-realityserien The Osbournes (2002–2005), som ga et usensurert innblikk i familiens kaotiske, men sjarmerende liv. Den første sesongen ble den høyest rangerte serien i MTVs historie på den tiden. Osbourne utvidet sin tilstedeværelse i media med andre TV-prosjekter, inkludert Ozzy & Jack's World Detour (2016–2018) på History Channel.

Popkulturikon og forretningsmann

Utover musikk og TV opprettholdt Osbourne en sterk tilstedeværelse i populærkulturen og forretningsverdenen. Hans memoarer fra 2009, I Am Ozzy, ble en bestselger. Han medvirket også i reklamekampanjer for store merker og var en spillbar karakter i videospillet Guitar Hero World Tour. I 2017 ble han ansiktet utad for online gambling-merket Metal Casino, og i 2019 lanserte han et eget spilleautomatspill.

Osbourne og hans kone Sharon, som han giftet seg med i 1982, foretok flere strategiske eiendomsinvesteringer som bidro til deres formue. Deres hjem i Beverly Hills, kjent fra reality-TV-serien, ble for eksempel kjøpt for 4 millioner dollar i 1999 og solgt for 11,5 millioner dollar i 2013.