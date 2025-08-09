Århundrets kunstauksjon omtaler avisen The Times begivenheten som vil finne sted hos Sotheby's i London i midten av september.

Kunst til en estimert verdi av 60 millioner pund, som er rundt 830 millioner norske kroner, skal selges samlet.

Alt kommer fra London-samlingen til Pauline Karpidas, en kjent kunstsamler som gjennom flere tiår har kjøpt og solgt kunst.

SIN EGEN STIL: Andy Warhol dukket opp i kunstverdenen på 60-tallet og laget kunst av motiver fra populærkultur og av kjente mennesker, men også gjenstander som suppebokser og pengesedler. Selv dronning Sonja har han laget kunst av, FOTO: NTB

Støttet kunstnere

Pauline Karpidas er født i Manchester, og etter at hun giftet seg med den greske shippingmagnaten Constantine Karpidas, ble hun introdusert til kunstverdenen.

Hennes egentlige navn og alder er ikke kjent, men man vet at hun har hatt egne hjem i blant annet Athen i Hellas, London, Paris og New York.

Hun drev også et galleri på den lille øya Hydra i Hellas, hvor kunstnere og samlere hvert år valfartet for å se hva nytt Pauline hadde funnet og ville løfte frem.

Opp gjennom årene har hun støttet mange kunstnere økonomisk og donert midler til museer og kunstutdanningsinstitusjoner.

Hun samarbeidet med kunsthandleren Alexander Iolas, som blant annet oppdaget og fikk fart på karrierene til Andy Warhol og René Magritte. Og det er nettopp en god del kunst av de to kunstnerne, samt mange andre, som nå skal under hammeren i London neste måned.

NYTOLKNING: Verket The Scream (After Munch) er laget av Andy Warhol og selges med en estimert verdi på mellom 2 og 3 millioner pund. FOTO: SOTHEBY'S

Warhols Munch-verker

Sett med norske øyne er nok to verk av Andy Warhol mest interessant.

Han besøkte Norge i 1973, og fikk da en omvisning i både Munch-museet og Nasjonalgalleriet.

Da ble han så bergtatt av den norske kunstnerens utrykk og teknikker, og har senere omtalt Munch som en av sine favorittkunstnere.

Senere, i 1982, var det en større Munch-utstilling i New York. Warhol ble aldri mett og besøkte den flere ganger. Han ble så inspirert at han lagde 15 verk hvor han kopierte noen av Munchs kjente motiver, men ga dem nye tolkninger og laget dem i stilen Warhol er så kjent for.

Disse stilte han ut og solgte i utstillingen «After Munch» to år senere.

Vurdert til 70 millioner

Nå er to av verkene Warhol skapte til salg fra Karpidas' samling.

De har en samlet estimert verdi på inntil 70 millioner kroner.

Det vil neppe overraske mange om verkene «Madonna med knokkelarm og selvportrett» samt «Skrik», vil bli solgt for langt høyere summer enn forhåndsvurderingene.

Fra tidligere auksjoner med kunst fra Karpidas' samlinger, har hun oppnådd langt høyere priser enn verdivurderingen fra auksjonshuset.

11.000 prosent avkastning

Det er spesielt moderne samtidskunst Karpidas har samlet, og hun har alltid hatt et godt øye for kunst som kan stige i verdi.

I 1986 kjøpte hun verket «200 One Dollar Bills» av Andy Warhol for 385.000 dollar. Samme kunstverk solgt hun igjen i 2009 og fikk 43,8 millioner dollar.

For to år siden solgte hun 242 verk fra sin samling sin private samling fra Hydra. Estimert salgsverdi var 11 millioner dollar. Auksjonen innbragte over 35 millioner dollar.