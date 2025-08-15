– Format i Rådhusgaten er et galleri for materialbasert kunst. De er tidlig ute denne høsten. Den 7. august åpnet de en utstilling med to kunstnere med et sterkt søkelys på det taktile og materialbruk.

Det forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse til Kapital.

– Pål Vigeland (f. 1944) arbeider med gjenstander laget av metall. Overflater som bærer spor av tidligere bruk, og med det utvikler en naturlig patina, har tjent som utgangspunkt for mange av verkene hans de siste 40 årene.



– Valg av materialbruk og taktile egenskaper beskriver også Daniela Bergschneiders arbeider i lokalet. Hun er født i 1986, er tysk, men bor i Bergen. Naturen er inspirasjonskilde for begge. Men der Bergschneider gir meg en veldig kroppslig fornemmelse, er det objekter hentet fra skogen jeg får assosiasjoner til hos Vigeland, sier kunsthistorikeren.