– Petter Rusten har lang fartstid i galleribransjen. Nå har han slått seg sammen med Gard Eiklid i Golsa, og sammen åpner de dørene til utstillingen “New Paintings” i det nye galleriet e/r, sier kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse til Kapital.

– Sverre K. Bjertnæs og Farshad Farzankia er første par ut i Drammensveien. Bjertnæs trenger ingen introduksjon. Farazankia er født i Teheran i 1980, bosatt i Danmark og maler store lerreter i en ekspressiv stil med temaer rundt migrasjon og maktforhold. De to har etter mine begreper et nokså ulikt temperament. Det blir spennende å se hvordan de fungerer sammen i rommet, sier kunsthistorikeren.

Bjertnæs' bilder ligger på 110.000 til 340.000 kroner, mens Farzankias kunst er priset til 110.000 til 280.000 kroner.

De to kunstnerne har også laget et silketrykk sammen, “Untitled”, 2025. Det har et opplag på 50 stk. og koster 6.000 kroner. Det var gjennom trykkeriet de begge bruker i København kontakten mellom dem ble etablert og utstillingen ble til. I prosessen med å planleggge utstillingen, bestemte de seg for å gjøre et samarbeidstrykk.