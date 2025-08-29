– Munan Øvrelid er tilbake i Galleri Haaken på Tjuvholmen, og høster igjen lovord i presse og publikum.

Det forteller kunstrådgiver Nina Sørlie.

– Utstillingen er kalt “The Zombies Are Coming” og består av store malerier som, for å sitere Aftenpostens Yngve Sikko, kombinerer to ting: “... tettpakkede, realistisk malte motiver hentet fra kunsthistorien, og optiske illusjoner. De optiske illusjonene er basert på 3D-modelleringer som forestiller innsiden av kvadratiske rom. På vegger, gulv og tak plasserer Øvrelid kunstneriske utklipp og referanser, som han så maler etter i samme stil som nederlandsk og flamsk renessansekunst fra 1500- og 1600-tallet.”

– Maleriene er som rom man går inn i, og man blir der lenge – i undring og beundring. Tankevekkende og forførerisk. Utstillingen bør oppleves, mener kunsthistorikeren.

Kapital kan tilføye at hele utstillingen er utsolgt. Prisene ligger på mellom 48.000 og 400.000 kroner. Fra før har både Nasjonalmuseet og investor og milliardær Christen Sveaas kjøpt Øvrelids kunst.